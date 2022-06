Botman al Newcastle, arriva l'ufficialità: ha firmato un quinquennale

NEWCASTLE - Il Newcastle ha reso noto l'acquisto di Sven Botman attraverso i propri canali ufficiali. "Il Newcastle United - si legge sul sito - ha trovato un accordo con il Lille per firmare il difensore olandese Sven Botman per una cifra ancora non rivelata, battendo la concorrenza di altri club europei per assicurarsi il giocatore. Botman ha completato le visite mediche a Tyneside e ha concordato i termini per un contratto quinquennale". Manca ancora l'ufficialità, per via di alcune formalità del trasferimento che verranno risolte questa settimana. Sfuma definitivamente il difensore per il Milan, che lo seguiva da tempo e che aveva anche raggiunto un accordo con il giocatore.