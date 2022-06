Chiellini vola a Los Angeles: al via la nuova avventura

TORINO - È pronto per scrivere una nuova pagina della sua carriera. E per farlo Giorgio Chiellini vola dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, dove indosserà la maglia dei Los Angeles FC. L'ex capitano della Juve ha pubblicato questa mattina una story sul suo profilo Instagram, in cui si è immortalato all'aeroporto, sorridente e pronto per salire sul volo che lo condurrà nella "città degli Angeli".