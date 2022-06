Il Psg presenta le maglie Nike: Mbappé superstar, ma c'è anche Neymar

TORINO - (e.e.) Neymar è finito nella bufera: tante le voci che danno il Psg furibondo con lui e lui furibondo con il Psg. E in effetti radiomercato non esclude un clamoroso divorzio, al di là di un’opzione per il rinnovo addirittura fino al 2027. Era costato 222 milioni per strapparlo al Barcellona che allora non era ancora finito nei guai contabili, ma alla fine è diventato più famoso per le feste e gli infortuni sotto la Tour Eiffel. Comunque, la presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione, targate Nike, mostra nel video anche Neymar, oltre a Messi, Marquinhos, le ragazze eccetera. Ovviamente la superstar è Kylian Mbappé, fresco di prolungamento e di no clamoroso al Real Madrid. Il francese pare abbia molta voce in capitolo, adesso, nel club. E il brasiliano non è proprio il suo miglior amico.