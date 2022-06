Rudi Garcia nuovo allenatore dell'Al-Nassr: firmato un biennale

Ufficiale Garcia all'Al-Nassr

La carriera di Rudi Garcia ha spiccato il volo con la sua esperienza nel Lille, dove ha ottenuto una storica doppietta Coppa-Campionato nel 2011. Poi ha allenato successivamente la Roma, il Marsiglia e più recentemente il Lione. A partire dal 2021 è stato commentatore di Canal+ per le serate di Champions League. Adesso la nuova esperienza in panchina, prendendo il posto dell'argentino Miguel Ángel Russo, il cui contratto non è stato rinnovato dopo il terzo posto in campionato.