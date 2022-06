Mundo Deportivo: "Lenglet ha scelto il Tottenham di Conte"

BARCELLONA (Spagna) - Clement Lenglet vuole il Tottenham. Il difensore centrale francese, escluso dal progetto tecnico di Xavi, starebbe valutando tutte le proposte sul tavolo lasciando così Barcellona e la Liga in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il giocatore avrebbe espresso il suo gradimento per gli Spurs di Antonio Conte e per la Premier League, campionato con il quale vorrebbe misurarsi. Manca però l'accordo tra i due club: il Barcellona, che vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo definitivo, sarebbe entrata nell'ordine di idee di privarsi del francese anche in prestito con diritto di riscatto. Chi segue con attenzione la vicenda è la Roma: i giallorossi sono dei grandi estimatori del difensore francese, profilo gradito soprattutto a Mourinho che vorrebbe rimpolpare il reparto difensivo con un giocatore di esperienza internazionale.