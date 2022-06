Bremer, tesoro Toro: perché lo vogliono Inter, Milan e Juve

Il lato positivo, per il Toro, è l'aumento di giorno in giorno del valore di Bremer, gioiello granata pronto a essere ceduto al miglior offerente. Il lato negativo, per il Toro, è che sino a quando il cartellino del brasiliano non sarà stato venduto, il mercato della società resterà bloccato. Non è difficile immaginare quanto Juric possa essere lieto della situazione, lui che a fine campionato aveva detto che sarebbero stati necessari dieci nuovi giocatori e, sino a questo momento, non ne ha visto uno della rilevanza di Bremer e di Belotti, dal primo luglio non più ufficialmente calciatore del Toro.

Skriniar e Botman La base d'asta per Bremer si aggira attorno ai 30 milioni di euro. L'Inter risulta tuttora la favorita nella corsa al venticinquenne proclamato miglior difensore dell'ultima Serie A: Inzaghi l'ha individuato quale sostituto di Skriniar, sempre più in orbita Psg, ma prima di comprare i nerazzurri devono vendere. Lo impongono gli equilibri di bilancio e i costi dell'operazione Lukaku che stanno frenando anche l'arrivo di Dybala alla Pinetina. Lo stallo interista ha riacceso l'interessamento del Milan per Bremer: deluso da Sven Botman, 22 anni, il difensore del LIlle che doveva essere già rossonero in gennaio e, invece, è passato al Newcastle saudita firmando un contratto di 5 anni. Così, in queste ore il club campione d'Italia è tornato alla carica per Bremer. Ma c'è un ma: la valutazione di 30 milioni è ritenuta eccessiva da Maldini & Massara.