Di Maria, Zaniolo, Morata: tutte le trattative della Juve

TORINO - Giornate calde per il mercato della Juventus. Ne parliamo con Filippo Cornacchia dalla redazione di Tuttosport. Allora, Angel Di Maria è in arrivo? «Lo stanno aspettando, a Torino. Credo sia questione di poco, ore forse. A Ibiza è stato con gli argentini, con Messi: e ha deciso di scegliere la Juve e non il Barcellona. Nei numeri della rosa, sostituisce Dybala». Ma la Juve non si fermerà al Fideo. Ed è caccia a Zaniolo: «Vero. Dopo il primo incontro tra Cherubini e Pinto, è già fissato un secondo appuntamento tra Juve e Roma. Si va avanti, c’è un discorso ben avviato. Da definire la formula, con contropartite». E il vice Vlahovic chi sarà? «In questo momento resta in pole Arnautovic del Bologna. E non tramonta Morata che è tornato sì all’Atletico Madrid ma può riprendere la strada per Torino se i due club dovessero trovare un accordo soddisfacente».