Chiellini si presenta: "Los Angeles perfetta per me"

Los Angeles FC, Chiellini si presenta

Davanti a un'affollata conferenza stampa al Banc of California Stadium, il classe '84 ha detto: "Devo essere sincero, quando ho iniziato a guardare la squadra ho visto dei difensori fantastici e ho pensato: perché mi hanno chiamato? Non voglio cambiare la squadra, voglio solo portare un po' d'esperienza. Ho letto che negli Stati Uniti gli attaccanti vendono i biglietti e i difensori vincono i campionati, questo è il mio obiettivo. Questa è la squadra perfetta per me perché è piena di giovani giocatori. Penso che possano aiutarmi. Sicuramente per me è impossibile avere le stesse caratteristiche fisiche di 10 anni fa, ma anche io posso dar loro qualcosa e dobbiamo creare un buon mix di esperienza ed entusiasmo con i giocatori più giovani per diventare vincenti".