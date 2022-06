Genoa, sei in pole per la A: dopo Coda, altri colpi

GENOVA – L'obiettivo del Genoa è la pronta risalita in serie A e in tal senso, la società rossoblù lo sta facendo, con poche parole e tanti fatti. Così ha deciso di non sbagliare, almeno per il reparto offensivo, vero tallone d’achille dell’ultimo campionato di A, acquistando dal Lecce l’attaccante Massimo Coda, ne più ne meno che il capocannoniere delle ultime due stagioni cadette. Coda, protagonista con Benevento e Lecce a suon di gol negli ultimi campionati, è sbarcato ieri sera in città e oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto triennale a 750 mila euro (50.000 in più di quanto prendeva in giallorosso) che lo legherà al Genoa mentre al Lecce andrà 1 milione e mezzo di euro: per i pugliesi è un’operazione da 4 milioni e 300 mila euro da immettere sul mercato. Per capire l’importanza del suo acquisto e il possibile impatto basta far parlare i dati, impressionanti: ha segnato rispettivamente 22 e 20 gol oltre a decine di assist in 72 gare giocate negli ultimi due campionati. Spors vuole costruire una corazzata e per farlo sa che servono i migliori giocatori di categoria. Le prime manovre sono iniziate, il general manager tedesco ha piazzato tre colpi importanti. Dopo Ilsanker, ieri è stato ufficializzato il portiere Josep Martinez, nazionale spagnolo Under 21 con una presenza anche con la Spagna, arriva dal Lipsia formazione protagonista in Bundesliga e quest’anno ha esordito sia in campionato che in Champions ed ha 24 anni. Inoltre è stato rinnovato il contratto sino al 2025 del terzo portiere Rok Vodisek e di fatto, aggiungendo Adrian Semper, il comparto dei portieri è pronto. A questo punto mancherebbero pochi tasselli per completare una rosa che Blessin ha già iniziato a visionare da vicino. Il tecnico tedesco infatti vuole comunque capire chi dei tanti elementi di rientro può essere utile e la scelta di certo non manca. Al Signorini in questi giorni ad esempio si sono rivisti Charpentier, Caso, Vogliacco, Candela, Calò e Jagiello solo per citarne alcuni tra quelli che si sono distinti proprio nello scorso campionato cadetto. E adesso c'è solo l'imbarazzo della scelta, per una...pronta risalita.