Cagliari, ecco il primo colpo: Di Pardo dalla Juve

CAGLIARI - Dopo le uscite in casa Cagliari è ufficiale il primo colpo in entrata per la nuova stagione. Dalla Juventus arriva in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista Alessandro Di Pardo . Lo ha comunicato il club sardo con una nota.

La nota del Cagliari

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Pardo che si trasferisce dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. Classe 1999, dopo le esperienze nelle giovanili di Rimini e Spal, nell’estate 2017 Di Pardo passa nella Primavera della Juventus. L’anno successivo debutta tra i professionisti con la Juventus U23: qui totalizzerà in tre stagioni 75 presenze e 2 reti, conquistando la Coppa Italia Serie C 2019-20. Il 27 gennaio 2021 fa il suo esordio in prima squadra nella vittoria casalinga di Coppa Italia contro la Spal; a seguire, il 22 febbraio, arriva anche il debutto in Serie A (Juventus-Crotone 3-0). Gioca in prestito nel Vicenza, 16 gare e 1 gol, la prima parte della stagione appena trascorsa. Chiude il campionato cadetto nel Cosenza (14 partite) dove contribuisce al raggiungimento della salvezza. Giocatore duttile: tecnica, atletismo e voglia di emergere sono dalla sua. Benvenuto nel Cagliari, Alessandro".