Serie C, Pordenone: preso Petrovic dall'Entella

PORDENONE - Il Pordenone, con un comunicato ufficiale, ha annunciato "l’ingaggio dell’attaccante Tomi Petrovic. Il calciatore, classe ‘99, arriva dalla Virtus Entella a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2025. Petrovic, croato nato in Francia, è un centravanti che abbina fisicità e tecnica. Ha legato sinora la sua carriera alla Virtus Entella, con cui dopo la Primavera ha esordito (e segnato il suo primo gol) in B nell’annata 2017/18. Nel suo percorso di crescita ci sono state poi le esperienze in prestito con Rimini, Pro Vercelli, Lucchese e Lecco, con una parentesi nuovamente con l’Entella nella B 2020/21".