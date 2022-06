L'Equipe: "Psg-Pochettino, è addio: buonuscita monstre da 10 milioni"

PARIGI (FRANCIA) - Mauricio Pochettino-Psg: un matrimonio arrivato già al capolinea. Dopo più di quindici giorni di trattative, di tira e molla, di incomprensioni e di mancanza di fiducia, club parigino e tecnico argentino avrebbero raggiunto un accordo firmato per un addio nell'aria dallo scorso 10 giugno. Lo scrive 'L'Equipe' secondo cui 'Les Parisiens' verserebbero nelle casse dell'ex allenatore del Tottenham una maxi buonuscita, circa 10 milioni di euro, per liberarsi dal contratto in scadenza nel 2023.