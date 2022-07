Lione, dopo Lacazette torna anche Tolisso: ufficiale

LIONE (FRANCIA) - Il Lione ha ufficializzato il ritorno di Corentin Tolisso dal Bayern Monaco: il centrocampista, che è stato anche in orbita Juve per un periodo, ha firmato un contratto per 5 stagioni. Per il Lione è il secondo ritorno alla base dopo quello di Alexandre Lacazette dall'Arsenal. "Il Lione è estremamente felice di annunciare il ritorno del suo centrocampista, campione del mondo e vincitore della Champions League, Corentin Tolisso, per le prossime 5 stagioni, ovvero fino al 30 giugno 2027" si legge nel comunicato ufficiale del club francese.