Ufficiale: Salah prolunga il contratto con il Liverpool

LIVERPOOL (Inghilterra) - Cotninua la lunga storia tra Mohamed Salah e il Liverpool con il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025. Ad annunciare l'accordo è il club attraverso un comunicato ufficiale: "Il Liverpool FC è lieto di annunciare che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. L'attaccante, che è stato nominato Calciatore dell'anno FWA e Giocatore dell'anno PFA per il 2021-22 dopo aver aiutato la squadra di Jürgen Klopp a vincere una doppietta in coppa nazionale, ha affidato il suo futuro ai Reds mettendo nero su bianco affare venerdì. Dopo cinque anni con il club, Salah ora prolungherà un soggiorno ad Anfield che finora ha prodotto ben 156 gol in 254 presenze". Tante le voci che si sono rincorse in vista della sessione estiva di mercato, ma alla fine l'ex Roma ha deciso di rimanere ancora tra le fila dei Reds nonostante la cocente sconfitta in finale di Champions contro il Real Madrid. Via Manè dunque, ma Klopp potrà contare ancora sul talento dell'egiziano.

Salah rinnova con il Liverpool

Il numero 11 ha detto a Liverpoolfc.com: “Mi sento benissimo e sono entusiasta di vincere trofei con il club. È un giorno felice per tutti. Ci vuole un pò di tempo, credo, per rinnovare, ma ora tutto è fatto, quindi dobbiamo solo concentrarci sul futuro. Penso che si possa vedere come negli ultimi cinque o sei anni la squadrasia sempre andata in crescendo. La scorsa stagione eravamo vicini a vincere quattro trofei, ma purtroppo nell'ultima settimana della stagione ne abbiamo persi due. Penso che siamo in competizione per lottare per tutto. Abbiamo anche nuovi acquisti. Dobbiamo solo continuare a lavorare sodo, avere una buona visione, essere positivi e puntare di nuovo su tutto”.