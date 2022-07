Dall'Inghilterra: "Eriksen, lo United fa sul serio: offerto un biennale"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United fa sul serio per Christian Eriksen: potrebbe essere lui il primo vero colpo di mercato dei Red Devils. Tornato in campo lo scorso febbraio, dopo l'arresto cardiaco a Euro2020, il danese ex Inter ha trascinato il Brentford alla salvezza e ora, scaduto il contratto, si sta guardando intorno. Ha diverse richieste in Premier League (dal Tottenham all'Everton) ma lo United, secondo la stampa inglese, sarebbe in pole position: i contatti sarebbero stati positivi, sul piatto per il giocatore un biennale da circa 9 milioni di euro lordi a stagione. Eriksen, però, vorrebbe prima capire come si muoverà lo United sul mercato.