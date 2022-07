Times: "Cristiano Ronaldo ha chiesto allo United la cessione"

MANCHESTER - Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al Manchester United di cederlo: ne è sicuro il Times che riporta l'indiscrezione secondo cui CR7 vorrebbe cambiare squadra per giocarsi il prossimo anno la Champions League, a cui i Red Devils non si sono qualificati (sono in Europa League). Secondo quanto raccolto dal quotidiano britannico, l'ex Juve avrebbe avanzato il suo desiderio al club inglese: accettare un'offerta soddisfacente, qualora arrivasse, e lasciarlo andare. A 37 anni Ronaldo vuole ancora misurarsi nel massimo palcoscenico europeo per club per tornare a vincere la Champions e con lo United non potrebbe farlo.