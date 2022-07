As: "Atletico Madrid interessato a Bernardeschi"

MADRID (Spagna) - Dopo esser stato salutato dalla Juventus Federico Bernardeschi è un giocatore svicolato e sembrerebbero suonare sirene dalla Liga per lui. Il quotidiano spagnolo As riporta infatti di un possibile interessamento da parte dell'Atletico Madrid nei confronti dell'ex bianconero anche se la trattativa potrebbe essere complicata. Sempre As riporta che il problema dei Colchoneros è la rosa troppo ampia in quanto il club non è riuscito a cedere, per ora, nessun giocatore. Inoltre, a livello tecnico-tattico, Antoine Griezmann vestirà ancora la maglia dell'Atletico dopo aver raggiunto un nuovo accordo con il Real Madrid in merito al prestito. Il valore di mercato dell'ex Fiorentina stato valutato attorno a i 10 milioni di euro, As sostiene che il futuro di Bernardeschi sarà con molta probabilità ancora in Serie A anche se l'Atletico monitorerà la situazione.