Venezia, ufficiale: Heymans a titolo definitivo allo Charleroi

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista belga Daan Heymans, 23 anni, allo RSC Charleroi, club della Pro League, massima divisione belga. Heymans è arrivato al Venezia nel luglio 2021 dal Waasland Beveren e ha collezionato nella stagione 2021/2022 sette presenze in Serie A e tre presenze in Coppa Italia, in cui ha segnato una rete, prima di essere ceduto in prestito allo Charleroi nel gennaio 2022. Buona fortuna, Daan".