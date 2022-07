Arsenal, ufficiale Gabriel Jesus: "Indosserà la numero 9"

LONDRA (INGHILTERRA) - Sarà Gabriel Jesus il nuovo centravanti dell' Arsenal . A ufficializzare il suo acquisto a titolo definitivo dal Manchester City sono stati gli stessi ' Gunners ' ("indosserà la maglia numero 9"), la cui dirigenza ha regalato un prezioso rinforzo a Mikel Arteta (di circa 50 milioni di euro il costo del cartellino secondo quanto stimato dalla stampa britannica): "Era nei nostri radar da tempo - rivela il tecnico in una nota pubblicata dalla società londinese sul proprio sito ufficiale -, tutti lo volevamo qui e sono molto felice".

La nota dei 'Gunners'

Autore di "95 gol nelle 236 presenze collezionate in tutte le competizioni durante le sue cinque stagioni a Manchester - ricorda l'Arsenal nel suo comunicato - Gabriel ha vinto il titolo di Premier League quattro volte, la FA Cup e la Coppa di Lega tre volte. È un titolare della nazionale brasiliana, con cui ha totalizzato 56 presenze e segnato 19 gol e vinto la Copa America nel 2019. Durante la sua carriera internazionale Gabriel ha anche vinto una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA 2018". Soddisfatto per l'ingaggio del 25enne attaccante brasiliano anche Edu, direttore tecnico dei londinesi: "Chi conosce bene il calcio, conosce le qualità di Gabriel Jesus".