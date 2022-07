Manchester City, ufficiale l'acquisto di Phillips: "Non vedo l'ora"

Il Manchester City non si ferma sul mercato. Dopo il clamoroso colpo che ha portato Erling Haaland alla corte di Guardiola, i Citizens hanno ufficializzato l'acquisto Kalvin Phillips, centrocampista classe 1995. Dunque, dopo l'addio di Fernandinho, che ha lasciato il club dopo aver vinto 14 trofei, ecco un nuovo rinforzo in quella zona di campo. La società ha annunciato tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito che Phillips ha firmato il contratto che lo legherà all'Etihad Stadium fino al 2028. Le prime parole del nuovo acquisto: "Volevo venire al City per migliorare il mio gioco in molti modi diversi. Non vedo l'ora di conoscere i ragazzi e di iniziare a lavorare da con loro. Ho giocato la finale degli Europei e ad essere sincero i nervi non hanno preso il sopravvento. Affronto molto bene situazioni del genere, penso di essere abbastanza adatto a giocare grandi partite. Non ne ho vissute molte, ma spero di farcela in questa stagione".