MODENA - Il Modena ha in pugno Diego Falcinelli e lavora per affiancargli Davide Diaw per quella che sarebbe una coppia d’attacco da classifica di sinistra. Su Diaw c’è pero anche il Bari, che si raduna oggi e lo tiene come alternativa a Gabriele Moncini non sbloccandosi la trattativa con il Benevento.