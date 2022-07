Sudtirol, preso l'ex Pro Vercelli Sprocati

BOLZANO - Il Sudtirol, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato "di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sprocati. L’attaccante, ala destra, 29enne, svincolatosi dal Parma Calcio, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023, con eventuale opzione per altre due stagioni. Proviene dalla società ducale, dove è approdato nel 2018, disputando tre stagioni di fila in serie A con 37 presenze (2 reti), dopo tanta B con Salernitana, Pro Vercelli e Crotone. Vanta 37 partite in A con 2 reti, 92 in B con 15 reti e 9 assist e 53 in C con 6 reti e 2 assist". "F.C. Südtirol - conclude la nota - rivolge un caloroso benvenuto a Mattia Sprocati e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".