Dall'Inghilterra: "Eriksen, accordo con il Manchester United"

Christian Eriksen è pronto per una nuova avventura. Come riportano la Bbc e altri media inglesi, il danese ex Inter, tornato al calcio giocato nella scorsa stagione con la maglia del Brentford e svincolatosi a fine giugno, avrebbe trovato l'accordo con il Manchester United sulla base di un contratto triennale. Eriksen gioca con un defibrillatore impiantato dopo l'arresto cardiaco che ebbe in campo durante la partita degli ultimi Europei tra Danimarca e Finlandia e i protocolli sanitari vigenti in Italia lo hanno costretto a lasciare l'Inter.