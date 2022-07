As: "Sarà Mayoral il vice Benzema al Real Madrid"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha deciso: Borja Mayoral sarà il vice Benzema per la stagione 2022/23. Lo riporta il quotidiano spagnolo 'As', secondo cui l'ex attaccante della Roma (il cui contratto con i campioni d'Europa in carica scade il 30 giugno 2023) avrebbe convinto i Blancos a puntare su di lui come prima alternativa al fuoriclasse francese, impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar. Una scelta, secondo 'As', dettata anche dalle scelte di mercato del club merengue: Jovic sembrerebbe sempre più vicino a un trasferimento alla Fiorentina, Mariano invece non rientrebbe nei piani di Ancelotti. La decisione del Real Madrid di affidare a Mayoral l'ingombrante ruolo di vice Benzema nascerebbe dall'ottima stagione, la 2020/21, disputata dall'attaccante di Parla in giallorosso: Ancelotti sarebbe rimasto colpito dall'evoluzione tecnica e tattica del giocatore che, nella su avventura romana, ha messo a segno 17 gol e 7 assist stagionali per poi consacrarsi a Getafe con il raggiungimento di una miracolosa salvezza in Liga.