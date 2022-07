Barcellona, Kessie svela: "Ho parlato con Ibrahimovic e Xavi"

Il centrocampista ex Milan si presenta come nuovo calciatore blaugrana: "Non si può dire di no al Barça. Zlatan mi ha detto che mi sarei trovato bene"

06 . 07 . 2022 12:31 2 min

© Getty Images

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo 5 anni al Milan, Franck Kessie lascia l'Italia e diventa un nuovo calciatore del Barcellona. Oggi è stato presentato alla stampa dal club catalano. alla stampa. "Sono molto felice e orgoglioso di far parte di questa famiglia e di questo grande club, sono sicuro che vivremo grandi giorni al Barcellona" ha detto Kessie. Guarda il video Kessie, palleggi da presidente: in blaugrana la palla non cade mai Il consiglio di Ibrahimovic a Kessie "Prima di venire qui ho parlato con Ibrahimovic e mi ha detto che mi sarei trovato bene. Non si può dire di no al Barça, quando un allenatore come Xavi ti chiama è perché stai facendo bene il tuo lavoro. Ho parlato con lui e mi ha ribadito l'importanza che avrò nel suo progetto. Il soprannome "Presidente"? Nel Milan mi chiamavano così perché un giorno ho parcheggiato nel posto del presidente. Mi dissero di cambiare posto, ma comunque da quel giorno sono diventato il "Presidente", ha aggiunto Kessie in conferenza stampa. Le parole di Laporta "Benvenuto, Frank Kessie. Siamo molto contenti di questo ingaggio. E' un grande professionista, voleva venire al Barça ed è quello che volevamo anche noi. Sono sicuro che sarà importante per il Barça. Xavi voleva un giocatore con queste caratteristiche e il club ha lavorato molto bene perché arrivasse" le parole di benvenuto del presidente del Barcellona. Joan Laporta. Guarda la gallery Barcellona, Kessie dà spettacolo alla presentazione Da non perdere Kessie, la clausola Barcellona su Lewandowski Tutte le news di Calciomercato

