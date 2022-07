Dall'Inghilterra: "Sterling ha detto sì al Chelsea, si tratta con il City"

LONDRA (Regno Unito) - "Raheem Sterling giocherà nel Chelsea la prossima stagione. Thomas Tuchel ha parlato con lui e lo ha convinto ad abbracciare il progetto dei Blues". Secondo The Athletic e Sky Sports Uk la forte ala sinistra anglo-giamaicana, chiuso nel City dai neo-acquisti Haaland e Julian Alvarez, si sarebbe convinto a lasciare il Manchester City ma non la Premier League, scegliendo Londra come prossima tappa della propria carriera. In scadenza di contratto nel 2023, sempre secondo tabloid e media d'Oltremanica, Sterling non avrebbe preso in considerazione Bayern Monaco e Real Madrid. Il Chelsea dovrà ora trattare con la dirigenza dei Citizens, che lo pagarono poco meno di 64 milioni di euro dal Liverpool sette anni fa. Secondo il Times, la prima offerta dei Blues, rispedita al mittente, sarebbe stata di circa 30 milioni, il rilancio sfiorerebbe i 74.