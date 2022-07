Mirror: "United, Ten Hag chiama Antony: l'Ajax rifiuta la prima offerta"

Antony e Ten Hag di nuovo insieme al Manchester United?

All'Old Trafford ritroverebbe Erik ten Hag, il tecnico olandese che lo ha fatto scoprire al grande calcio e per il quale prova una profonda stima: "Ogni giocatore sotto la sua guida diventa un calciatore migliore attraverso la sua formazione. Dal mio arrivo, mi ha dato molta fiducia e ha creduto in quello che posso fare. Gli sono grato per questo". Complimenti ricambiati dallo stesso allenatore: "È un talento incredibile. Sta attraversando uno sviluppo straordinariamente bello, è chiaro che finirà sotto i riflettori e molti club saranno interessati". Tra i grandi promotori della trattativa c'è l'ex campione del Brasile Rivaldo, che ha commentato: "Il Manchester United sembra essere il club più vicino a ingaggiarlo e sono fiducioso che ci divertiremo tutti a vederlo giocare all'Old Trafford. Proprio come Raphinha (l'esterno del Leeds ndr), potrebbe trarre vantaggio dal giocare in un club più grande per avvicinarsi all'essere un titolare alla Coppa del Mondo, anche se penso anche che il suo posto in rosa sia sicuro dato che Tite lo ha convocato ultimamente e ha fiducia nelle sue qualità".