Sun: "Ronaldo, il Manchester United pronto a farlo partire"

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United sarebbe entrato nell'ordine di idee di cedere Cristiano Ronaldo. Il club inglese, come riporta il 'Sun', non direbbe più no alla cessione del fuoriclasse portoghese. I Red Devils non volevano assolutamente privarsi di Ronaldo, identificato come il giocatore chiave per il processo di ricostruzione del nuovo United di Erik Ten Hag. Nelle ultime ore la situazione si sarebbe totalmente ribaltata: complice l'assenza dello stesso Ronaldo agli allenamenti di inizio stagione e la fallimentare stagione di ritorno ai Red Devils, lo United avrebbe deciso di 'sacrificarlo'. Lo stesso 'Sun' rivela però un retroscena: già lo scorso gennaio Ronaldo avrebbe messo 'in guardia' la dirigenza dello United, sostenendo che avrebbe lasciato Manchester in caso di mancata qualificazione al salotto buono d'Europa. Con il sesto posto finale e il pesantissimo ritardo di 35 punti dal Manchester City campione, Ronaldo sarebbe al passo d'addio.