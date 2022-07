Sudtirol, un rinforzo in difesa: dal Pordenone ecco Barison

BOLZANO - Dopo quattro stagioni Alberto Barison lascia il Pordenone e resta in serie B. E' ufficiale infatti, il suo passaggio al Sudtirol a titolo definitivo. Il difensore centrale, si è legato al club biancorosso con un contratto biennale , ovvero fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’anno successivo. Lo ha annunciato il club altoatesino con una nota sui propri canali ufficiali.

La nota del Sudtirol

"Alberto Barison potenzia il settore difensivo. L’FC Südtirol ha acquisito a titolo definitivo dalla società Pordenone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Barison. Il difensore centrale, 27enne, si è legato al club biancorosso con un contratto biennale, ovvero fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’anno successivo. Proviene dalla società friulana, dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni, quella della promozione in serie B e le tre successive tra i cadetti. Vanta 71 gettoni di presenza in serie B con 7 reti e 100 gare in serie C con 8 reti".