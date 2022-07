Sky Sports: "Cristiano Ronaldo salta il tour estivo con lo United"

MANCHESTER - Continuano le indiscrezioni su un possibile divorzio tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo dopo una sola stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports, CR7 salterà anche il tour estivo pre-campionato dei Red Devils. Al portoghese sarebbe stato concesso un ulteriore periodo di riposo per affrontare un problema familiare. Continua dunque l'assenza dell'ex attaccante della Juve, che ha già saltato il raduno sempre per motivi familiari. Il tour dello United inzierà contro il Liverpool a Bangkok il 12 luglio per poi terminare il 30 luglio a Oslo contro l'Atletico Madrid .

Ronaldo-United, possibile divorzio

Ronaldo era considerato come un giocatore chiave per il processo di ricostruzione del nuovo United di Erik Ten Hag, ma la situazione è cambiata. Il sesto posto finale nella scorsa stagione, con la mancata qualificazione alla Champions League, sembra essere il principale motivo per cui CR7 vuole cambiare squadra. Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora in Inghilterra, con Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, che sarebbe pronto a un importante investimento pur di strappare il fuoriclasse portoghese alla concorrenza.