Anche Bernardeschi sceglie il Toronto

TORINO - C’è anche una Juventus che vola dall’altra parte del mondo. Dopo Giorgio Chiellini (l’ex capitano ha iniziato l’avventura con i Los Angeles FC) e il giovane Giacomo Vrioni, trasferitosi al New England Revolution - e in attesa della tournéè bianconera negli Usa (la squadra di Massimiliano Allegri si trasferirà in America il 20 luglio) - anche Federico Bernardeschi è pronto a ripartire dalla Major League Soccer (MLS). L’ex jolly della Juventus e dell’Italia, con cui la scorsa estate si è laureato campione d’Europa, ha scelto il Toronto. Il 28enne carrarino, svincolato di lusso dopo cinque anni in bianconero, è ai dettagli con il club canadese. Nelle ultime ore è cresciuto l’ottimismo, tanto che l’affare è segnalato in dirittura d’arrivo. Fumata bianca a un passo. Se tutto, come sembra, andrà per il meglio, Bernardeschi raggiungerà altri due italiani a Toronto: Lorenzo Insigne e Domenico Criscito.