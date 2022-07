Novara, ecco Pissardo dal Lecco: contratto biennale per il portiere

NOVARA - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Novara annuncia "di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Lecco 1912 per il tesseramento a titolo definitivo, fino a giugno 2024, di Marco PISSARDO. Estremo difensore di origine piemontese, cresce nel settore giovanile dell’Inter. Dopo una stagione da titolare al Varese in Serie D appena maggiorenne, rientra nella Primavera dei nerazzurri dove vince da protagonista un Campionato, una Supercoppa, una Coppa Italia e due Viareggio Cup. L’esordio tra i professionisti arriva a vent’anni tra le fila del Monopoli in Serie C, categoria in cui si afferma anche nelle stagioni successive con le divise di Arezzo e Lecco".