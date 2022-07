Alessandria, ufficiali i ritorni di Filip e Marietta

ALESSANDRIA - Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Alessandria ha annunciato il ritorno di due giocatori, Robert Filip e Christian Marietta: "Dopo 77 partite in D, di cui 38 con la maglia del Pont Donnaz nel 20/21 e 39 con quella del Derthona nel 21/22, Robert Filip si lega ai Grigi, società in cui è calcisticamente cresciuto, con il suo primo contratto da professionista. Centrocampista centrale, Filip ha evidenziato la scorsa stagione grandi segnali di crescita realizzando 5 gol nella positiva annata dei Leoncelli. A lui il bentornato e l’augurio per un futuro positivo in Grigio". "Dopo 70 gare di campionato in serie D, di cui 32 nella stagione 20/21 e 38 in quella passata, rispettivamente con le maglie di Caronnese e Rimini, Christian Marietta torna all’Alessandria e si lega ai Grigi con il primo contratto da professionista.

20 anni compiuti ad aprile, Marietta con la maglia biancorossa dei romagnoli ha vinto il campionato di serie D, chiudendo bel 23 gare delle 38 giocate con la porta inviolata. Bentornato Christian!". In casa dei Grigi si registra anche una nuova entrata direttamente dal settore giovanile. Mauro Ghiozzi ha firmato il primo contratto da professionista: "Centrocampista, appena ventenne, formatosi nel vivaio della società, Mauro Ghiozzi si lega all’Alessandria per i prossimi due campionati, con il suo primo contratto da professionista, dopo l’esperienza nel settore giovanile Grigio e l’esordio in B nella scorsa stagione. A lui l’augurio di una carriera importante coi colori dell’Alessandria".