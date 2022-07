L'Equipe: "Psg, clamorosa svolta: Lewandowski primo obiettivo"

PARIGI (Francia) - "Lewandowski è l'obiettivo numero uno del Paris Saint-Germain per rinforzare l'attacco a disposizione di Galtier per la prossima stagione, nonostante il club di Al-Khelaifi sia consapevole di non essere la priorità del calciatore, che sta aspettando il Barcellona". È quanto scrive L'Equipe, autorevole quotidiano francese, secondo cui il Psg non avrebbe rinunciato al sogno di portare all'ombra della Tour Eiffel il bomber polacco, che ha pubblicamente dichiarato la propria intenzione di lasciare il Bayern Monaco per vivere una nuova esperienza professionale. I campioni della Ligue 1 stanno parallelamente trattando Scamacca con il Sassuolo ed Ekitike con il Reims, ma vorrebbero sfruttare a proprio vantaggio la situazione di stallo tra Lewandowski e i blaugrana.