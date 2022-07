Tottenham, Conte e Paratici scatenati: Lenglet è ufficiale

LONDRA (INGHILTERRA) - Clement Lenglet è un nuovo giocatore del Tottenham: lo rende noto lo stesso club londinese con una nota ufficiale sui propri canali: il difensore francese arriva in prestito annuale dal Barcellona. Con la firma del centrale classe 1995, il Tottenham di Conte e Paratici mette a segno il quinto colpo del mercato estivo dopo aver ingaggiato un giocatore per reparto: oltre a Lenglet nel pacchetto arretrato, gli Spurs hanno annunciato gli arrivi di Forster in porta come vice Lloris, Perisic dall'Inter (a parametro zero) sulla fascia mancina, Bissouma dal Brighton a rimpolpare la zona mediana e Richarlison dall'Everton in attacco. Lenglet sarà inoltre a disposzione per la tournée estiva che il Tottenham disputerà in Corea del Sud nei prossimi giorni. Il difensore francese, nato a Beauvais nel 1995, debutta con la maglia del Nancy e conquista la promozione in Ligue 1 nel 2016. Le prestazioni di alto livello spingono il Siviglia ad acquistarlo nel gennaio 2018: con gli andalusi raggiunge i quarti di finale di Champions League e la finale di Coppa del Re persa 5-0 nella finale contro il Barcellona. Proprio i Blaugrana ingaggiano, nell'estate 2018, il 27enne centrale che al Camp Nou vince la Liga nel 2019 e la Coppa del Re nel 2021. Con la Nazionale francese, Lenglet fa tutta la trafila delle giovanili, dall'Under 16 all'Under 21, per poi esordire in Nazionale maggiore nel giugno 2019: 15 presenze per lui in maglia Bleus.