Calciomercato Novara, ufficiale: dal Legnago arriva Buric

NOVARA - Sette reti nell'anno della retrocessione del Legnago , ormai sua ex squadra. E' lo score del nuovo attaccante del Novara , Nikola Buric . Il croato, che ha firmato un biennale, è stato annunciato dal club piemontese con una nota sui propri canali societari.

La nota del Novara

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo, fino a giugno 2024, di Nikola Buric. Attaccante croato classe 1996, Buri? cresce nel settore giovanile della Dinamo Zagrabia, con la quale fa il suo esordio nella seconda squadra del Club militante nella seconda divisione croata. Diverse le esperienze nel suo Paese d’origine dove gioca una stagione anche nella massima serie, prima di approdare in Italia al Legnago Salus. Con i veneti nella passata stagione ha messo a segno 7 reti".

Di Munno a titolo definitivo

Il Novara, in seguito ha reso noto anche "di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo, fino a giugno 2024, di Alessandro Di Munno. Il primo tra i protagonisti della passata stagione ad essere riconfermato. Dopo le ottime prestazioni al centro del campo, con le quali ha contribuito a raggiungere il traguardo di campioni del campionato di Serie D, il Club è felice di poter proseguire il percorso insieme, affidandosi ad un ragazzo che nonostante la giovane età ha già vinto un campionato di Serie C".