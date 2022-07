Kessie-Barcellona, la chiamata di Xavi: "Abbiamo bisogno di te"

La telefonata

Il quotidinao Mundo Deportivo infatti ah riportato la telefonata che l'allenatore ha fatto al giocatore il quale, all'inizio, era dubbioso sul suo adattamento al gioco azulgrana: "Kessie, ho bisogno di te". Kessie ha chiesto spiegazioni di questo forte interessamento malgrado non avesse il "DNA del Barça" e Xavi, che da giocatore aveva condiviso lo spogliatoio con altri centrocampisti africani come Touré Yaya o Seydou Keita, ha spiegato che aveva bisogno di giocatori con forza ed esperienza a centrocampo, che il suo ruolo nella squadra sarebbe stato proteggere gli altri centrocampisti che hanno il DNA del Barça con l'intenzione che possano avere più libertà in attacco perché Kessie li coprirà dietro le spalle.