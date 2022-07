Sunday Star: "Il Manchester City vuole blindare Foden"

MANCHESTER (Inghilterra) - Tra Manchester City ed il classe 2000 Phil Foden starebbe per arrivare il prolungamento del matrimonio. Il "Sunday Star" riporta che i Citizens per blinadare il giovane fuoriclasse sono pronti a mettere sul tavolo un contratto della duranta di 6 anni per un ammontare di 15 milioni di sterline (17 milioni di euro) l'anno. Se la trattativa andasse in porte Foden sarà uno dei giocatori più pagati della squadra dopo solo Kevin de Bruyne e Erling Haaland. Nell'ultima stagione Foden ha totalizzato 45 presenze, 14 gol e 11 assist in tutte le competizioni.