Dall'Inghilterra: "Chelsea, occhio a Kanté: Arsenal pronto all'affondo"

LONDRA (INGHILTERRA) - L'Arsenal fa sul serio per N'Golo Kante. Secondo la stampa britannica, infatti, i Gunners, che hanno già ufficializzato Gabriel Jesus - l'attaccante brasiliano è arrivato dal Manchester City per circa 50 milioni di euro -, starebbero per fare un tentativo per il centrocampista francese, che ha ancora un anno di contratto con il Chelsea. L'ex Leicester sarebbe finito anche nel mirino del Manchester United, anche se Ten Hag ha indicato un solo nome per il centrocampo: l'olandese Frenkie de Jong, ora al Barcellona ma allenato dall'attuale tecnico dei Red Devils all'Ajax. Dopo 259 presenze, 13 gol e diversi trofei in bacheca, l'avventura di Kanté a Stamford Bridge, iniziata nel 2016, potrebbe davvero essere giunta al capolinea.