As: "Il Bayern rifiuta l'offerta del Barcellona per Lewandowski"

MONACO (Germania) - La trattativa tra il Barcellona ed il Bayern Monaco per Robert Lewandowski è destinata ad andare per le lunghe. Dalla Spagna il quotidiano As riporta che l'attaccante polacco ha messo da parte, al momento, i propositi di un addio traumatico con i bavaresi e sarà agli agli ordini di Julian Nagelsmann nel raduno di martedì. Inoltre Lewandowski dovrebbe presenziare regolarmente nella tournèe american in preparazione della sfida in Supercoppa contro Lipsia e dell'inizio della Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte il 5 agosto. Intanto il presidente del Barcellona Joan Laporta si sarebbe presentato tramite l'intermediario Pini Zahavi al Bayern con un'offerta da 40 milioni di euro ritenuta dalla compagine tedesca "offensiva" per un attaccante del calibro di Lewandowski.