Haaland, la promessa ai tifosi del City: "Lavoro, sorrisi e vittorie"

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Per portarlo in Inghilterra il Manchester City ha sborsato nelle casse del Borussia Dortmund ben 75 milioni di euro. Oggi, il club inglese ha organizzato per la sua presentazione uno show in piena regola. Erling Haaland ha vissuto il primo giorno da calciatore del Manchester City. Il bomber norvegese è stato presentato dal City insieme ai nuovi acquisti Moreno e Alvarez. Ai nuovi tifosi promette gol, sorrisi e lavoro: "Cosa penso di portare? Sono un giocatore che sorride molto, lavora molto e ama molto il gioco. Io da attaccante voglio divertirmi perché quando mi diverto faccio gol, amo giocare a calcio e spero di sorridere molto qui. Il City è tutto un altro livello"i.