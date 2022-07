Cristiano Ronaldo al Chelsea: la risposta di Tuchel a un tifoso

LONDRA - Dopo una sola stagione, sembra essere già finita la seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United . Tante voci e indiscrezioni della stampa inglese parlano della volontà di cambiare aria del campione portoghese, con i Red Devils che sarebbero favorevoli ad accontentare la sua richiesta. Il futuro di CR7 però potrebbe essere ancora in Inghilterra. Uno dei club più vicini sembra infatti il Chelsea, con il nuovo proprietario Todd Boehly che sarebbe pronto a un importante investimento per regalare il cinque volte pallone d'oro a Tuchel .

Ronaldo al Chelsea, la risposta di Tuchel

Sul possibile arrivo di Ronaldo, alcuni tifosi del club londinese hanno chiesto proprio al tecnico tedesco alcune informazioni. In un video postato sui social, e diventato virale nelle ultime ore, si può vedere Tuchel firmare autografi, finché non si sente la domanda: "Prendiamo Cristiano Ronaldo?". Il tecnico dei Blues ha risposto, sorridendo, "Non te lo dico". CR7 è attualmente fermo, con lo United (partito per il tour estivo senza di lui) che gli ha concesso un periodo di ferie aggiuntivo per affrontare un problema familiare.