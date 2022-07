Kicker: "Bayern, tutto su Kane se parte Lewandowski"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Non solo De Ligt dalla Juventus. Al Bayern Monaco c'è ancora da risolvere il nodo legato al futuro di Robert Lewandowski, che sembra ormai deciso a cambiare aria ad un anno dalla fine del suo contratto. Il quasi 34enne attaccante polacco è atteso domani in ritiro, ma in Germania ritengono che nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti. Lewandowski infatti flirta da tempo con il Barcellona, ma alla finestra ci sarebbero anche Chelsea e Paris Saint Germain, pronti a irrompere qualora la trattativa con la società blaugrana dovesse andare a monte. I Blues, secondo la "Bild", sarebbero la sua seconda destinazione preferita con Lewandowski che colmerebbe il vuoto lasciato da Lukaku. Ma chi prenderebbe il suo posto al Bayern? Secondo quanto riportato da "Kicker", il club bavarese starebbe pensando a Harry Kane, legato al Tottenham fino al 2024.