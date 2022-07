Parma, attento Buffon! Stavolta rischi

PARMA - Un profondo restyling per dimenticare la stagione passata conclusa al 12° posto in Serie B ed affrontare la nuova con grandi ambizioni. Questo il diktat in casa Parma che si sta muovendo attivamente sul mercato. In particolare, per la porta è stato individuato come obiettivo Leandro Chichizola. Il 32enne portiere argentino è stato uno dei grandi protagonisti con il Perugia la scorsa stagione culminata con la disputa dei playoff. Le 40 uscite stagioni di Chichizola sono state condite da interventi decisivi e grandi dimostrazioni di sicurezza. Il club umbro, ormai rassegnatosi all'idea di salutare il portiere argentino nonostante la proposta di rinnovo fino al 2026, sta pensando Stefano Gori, di proprietà Juve, come sostituto. L'eventuale arrivo a Parma di Chichizola potrebbe mettere in discussione la titolarità di Gigi Buffon che comunque, dopo aver rinnovato in stagione il proprio contratto fino al 2024 (quando avrà 46 anni), non ha intenzione certo di mollare di un centimetro. Qualche acciaccio fisico Gigi lo ha patito nel corso dell'ultima stagione. Il girone di andata è stato più che buono. Semmai i problemi sono spuntati nel girone di ritorno con piccoli stop fisici e alcuni errori tecnici, come la papera (un rinvio svirgolato) proprio contro il Perugia. In vista del nuovo campionato il Parma vuole assicurarsi che in porta ci siano buone mani. Chichizola è stato scelto per le ottime prestazioni offerte, ma Buffon è lì. Super Gigi è pronto a conquistarsi il posto da titolare in competizione con l'argentino.