Renate, dal Napoli arriva in prestito Sgarbi

RENATE - Con una nota ufficiale, il Renate ha comunicato l'arrivo di Lorenzo Sgarbi, attaccante di proprietà del Napoli classe 2001. Il calciatore, che l’anno scorso ha segnato 3 gol in 33 partite con la maglia del Legnago Salus , approda in nerazzurro con la formula del prestito.

La nota del Renate

"La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi. Nato a Bolzano il 24 marzo 2001, è un attaccante molto versatile e talentuoso, che il club partenopeo ha acquistato nel 2017 dal Sudtirol. Dopo aver giocato con l’Under 17 e la Primavera azzurra, nell’ultimo biennio ha vissuto la Serie C con la casacca del Legnago, con cui nell’ultimo campionato ha collezionato 33 presenze, con 3 reti e 2 assist realizzati. A Lorenzo, che resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2023, va il nostro caloroso benvenuto e un sentito in bocca al lupo per questa nuova esperienza nei Professionisti".