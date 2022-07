Dani Alves al Barcellona: "Serve rispetto per chi ha fatto storia del club"

BARCELLONA (Spagna) - Dani Alves avrebbe voluto un epilogo diverso per questa sua seconda esperienza al Barcellona. Il 39enne brasiliano, che mira a un posto tra i convocati ai prossimi Mondiali con la Seleçao, ne ha parlato in un'intervista a The Guardian: "Sono stato felice di essere tornato al Barcellona. Ho sognato per cinque anni di vivere quel secondo momento. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stata come è stato gestito il mio addio. Dal primo giorno in cui sono arrivato ho detto molto chiaramente che non ero più un ragazzo di 20 anni e che volevo che le cose si facessero in anticipo, senza nasconderle. Ma questo club ha sbagliato negli ultimi anni. Il Barcellona non si preoccupa delle persone che hanno fatto la storia del club. Come culé vorrei che la società facesse le cose in modo diverso. Non parlo solo di me".