Nicolussi Caviglia approda in prestito al Sudtirol dalla Juve: ufficiale

La nota del Sudtirol

"L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Juventus Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hans Nicolussi Caviglia. Il talentuoso centrocampista, classe 2000, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023. Proviene dalla società bianconera, con cui ha giocato nella formazione Under 23 allenata da mister Lamberto Zauli. Con la Juventus ha debuttato in serie A l’8 marzo 2019 entrando in campo in sostituzione di Moise Kean nella vittoriosa gara casalinga con l’Udinese (4-1). Massimiliano Allegri lo ha poi convocato per la gara casalinga di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid di Diego Simeone decisa dalla tripletta Cristiano Ronaldo. In A ha giocato poi contro la Spal (2-1) e nello 0-2 in casa della Sampdoria. 3 presenze in A, 29 in B (1 rete e 6 assist) e una in Coppa Italia (1 rete) con il Perugia 2019-2020 e 21 presenze (5 reti) con le varie nazionali giovanili azzurre. Nato ad Aosta il 18 giugno 2000, cresciuto a Valsavarenche, 184 centimetri per 68 kg di peso forma, piede destro, centrocampista centrale, all’occorrenza esterno destro o trequartista, Hans Nicolussi Caviglia è cresciuto calcisticamente in bianconero: la trafila nelle giovanili, quindi l’approdo nella formazione Primavera nella stagione nel 2016. Nelle tre stagioni successive una cinquantina di gare con 8 reti e 2 assist, a cui si aggiungono le 11 gare (2 reti) nella Uefa Youth League, sempre con la casacca juventina dal 2017 al 2019. Dal 2018-2019 al termine della stagione scorsa ha giocato con la maglia della Under 23 bianconera in serie C e dal “farm team” è stato chiamato 3 volte in prima squadra, Nell’ottobre del 2020 approda in prestito al Parma, in A: gioca in Coppa Italia contro il Pescara (3-1) e contro il Cosenza, poi lo stop in seguito all’infortunio al ginocchio. Torna alla Juventus Under 23, con cui totalizza complessivamente 14 gare (2 assist). F.C. Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Hans Nicolussi Caviglia e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".