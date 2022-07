As: "De Jong, c'è l'intesa Barcellona-Manchester United: 85 milioni di euro"

BARCELLONA (SPAGNA) - Frenkie De Jong si avvicina a grandi falcate al Manchester United . Secondo il quotidiano spagnolo As, il Barcellona e i Red Devils avrebbero trovato un'intesa per il trasferimento del 25enne centrocampista olandese a Old Trafford sulla base di 85 milioni di euro , lo stesso prezzo che il Barcellona ha investito nell'estate 2019 (75 milioni di euro di parte fissa più 11 milioni di parte variabile, legata ai vari bonus) per prelevare il giocatore dall'Ajax.

Manchester United in pressing su De Jong

As scrive che le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima nella serata di ieri quando gli emissari del club blaugrana, il direttore sportivo Mateu Alemany, il segretario tecnico Jordi Cruyff e il vicepresidente azulgrana Rafa Yuste avrebbero pranzato con gli omologhi inglesi, il Ceo dello United Richard Arnold e il direttore sportivo dei Red Devils, John Murtough, e rattificato un'intesa di massima che avvicina sempre di più il centrocampista olandese in Premier League. La palla passa ora al giocatore che è tornato ieri agli allenamenti del Barça e che vuole rimanere in Spagna. Lo stesso De Jong è però consapevole che il Barcellona vuole cederlo per fare cassa (e affondare il colpo su Robert Lewandowski) e che Xavi ha dato il via libera all’operazione, non considerandolo quindi fondamentale per il futuro a breve e medio termine del nuovo progetto blaugrana. Saranno quindi ore caldissime per un nuovo, possibile, colpo di mercato del Manchester United: Erik Ten Hag, dopo averlo lanciato - con grandi risultati - all'Ajax, aspetta De Jong per ritagliargli un ruolo di primo piano anche in Premier League.