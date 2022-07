Calciomercato Serie C, Pordenone: in difesa arriva l'ex Torino Ajeti

PORDENONE - Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, il Pordenone ha annunciato "l’ingaggio del difensore Arlind Ajeti . Il calciatore, classe ‘93, ha firmato un contratto di due anni, con scadenza giugno 2024. Nella scorsa stagione è stato leader difensivo del Padova secondo in campionato e finalista playoff. Ajeti , albanese con cittadinanza svizzera (è nato a Basilea), è un calciatore di riconosciute abilità difensive, importante struttura fisica, grande forza e un prestigioso curriculum internazionale . Il nuovo centrale del Pordenone vanta presenze in tutte le massime competizioni: con il Basilea , Club nel quale è cresciuto, ha disputato anche la Champions League e l’ Europa League ; con la Nazionale albanese (20 presenze complessive) gli Europei 2016. Il 6 gennaio 2016, con la maglia del Frosinone , ha esordito in Serie A segnando contro il Sassuolo . Successivamente ha militato nel Torino e nel Crotone in A , nel Grasshopper nella Super League. Nel febbraio 2020 si è trasferito ai danesi del Vejle , fino alle esperienze più recenti con la Reggiana in B (ha segnato al Pordenone nella gara di ritorno) e Padova in C".

Magnaghi e Pirrello

Non solo Ajeti: il Pordenone ha infatti comunicato anche "l’ingaggio del difensore Roberto Pirrello. Il calciatore, classe ‘96, arriva dall’Empoli a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di quattro anni, con scadenza giugno 2026. Pirrello, nativo di Alcamo, è un calciatore di grande struttura, forza fisica e abilità nel gioco aereo su cui la Società – come testimoniato dal vincolo pluriennale – crede fortemente. Oltre alla maglia dell’Empoli, con cui ha vinto il campionato di Serie B 2020/21, ha militato nel Cosenza, nel Trapani, nel Palermo, nel Livorno (promozione dalla C alla B da grande protagonista) e nel Siracusa". E infine, un ritorno, quello di Magnaghi: “La Società e mister Di Carlo – li ringrazio – hanno dimostrato di voler puntare su di me. Non vedo l’ora di ripagare tutta questa fiducia sul campo. Sono reduce da una stagione con 16 reti al Pontedera e l’obiettivo è confermarsi per portare il Pordenone il più in alto possibile. Torno in un ambiente, tifosi, Club e città, con cui avevo legato molto e sono davvero felice”. "Simone Magnaghi - si legge sul sito del Pordenone - riprende la sua storia neroverde dopo il biennio 2017-19 e le successive esperienze in prestito".