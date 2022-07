Mundo Deportivo: "Il Barcellona ha preso Raphinha, al Leeds 65 milioni"

BARCELLONA (Spagna) - "Raphinha è un nuovo giocatore del Barcellona. I blaugrana hanno trovato l'intesa con il Leeds per il trasferimento dell'esterno d'attacco in Catalogna in cambio di 65 milioni di euro, divisi in 58 di parte fissa e 7 di bonus". Secondo quanto affermato da El Mundo Deportivo, autorevole quotidiano spagnolo sempre ben informato sulle vicende del club, secondo cui il 25enne italo-brasiliano - nel 2021 corteggiato dalla Figc al fine di vestirlo d'azzurro grazie al padre nato nel Belpaese - firmerà nei prossimi giorni un contratto della durata quinquennale.